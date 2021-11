Radevormwalder vor dem Amtsgericht : Bewährungsstrafe nach Trecker-Tour des Grauens

Dieser imposante Trecker ging auf Zerstörungsfahrt. Der Fahrer wurde am Freitag zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Weil er eine ganze Siedlung in Angst und Schrecken versetzt hatte, stand ein 24-jähriger Rader vor dem Amtsgericht. Mit einem gestohlenen Trecker hatte er eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Von Brigitte Neuschäfer

Er war wütend, weil sein Bruder und dessen Freunde bei einer wüsten Party seine Wohnung demoliert hatten. So machte er sich betrunken zu Fuß auf den Weg, sah unterwegs zufällig einen als Räumfahrzeug genutzten Trecker, kletterte drauf, fuhr los, baute unterwegs eine Serie von Unfällen und versetzte dabei, selbst zunehmend in Panik, ganze Straßenzüge in Angst und Schrecken: So schilderte der 24-jährige Radevormwalder am Freitag vor dem Amtsgericht in Wipperfürth, was Anfang Februar auf der Neu- und auf der Uelfestraße geschehen war.

Die ihm zur Last gelegten Taten bestritt er nicht – und es war eine ganze Menge, was die Staatsanwaltschaft für die Anklage aufgeboten hatte: Fahren ohne Befugnis unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, aber ohne Führerschein, Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung. Gegen 19 Uhr hatte an dem Tag Anfang Februar das Verhängnis seinen Lauf genommen. Auf einem Firmen-Parkplatz im Industriegebiet Mermbach hatte der damals 23-Jährige den großen Traktor mit Schneepflug entdeckt. Er kletterte ins Führerhaus und startete den Trecker, für den nach seiner Aussage die Schlüssel im Fahrzeug gelegen hatten. An der Neustraße verlor der Mann, der nicht einmal einen Pkw-Führerschein besitzt, die Kontrolle über das große Räumfahrzeug: Er fuhr in eine Garage, die dabei stark beschädigt wurde, setzte seine Fahrt aber trotzdem fort, mähte dabei Zäune um und rammte gleich mehrere am Straßenrand geparkte Pkw. Warum er nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt vom Trecker stieg, begründete der 24-Jährige auf Nachfragen des Richters so: „Ich war in Panik und wollte nur noch weg.“

So kam er von der Neu- in die Uelfestraße, wo er frontal mit dem Transporter eines 47-jährigen Handwerkers zusammenstieß, der dem außer Kontrolle geratenen Traktor auf der engen Fahrbahn nicht ausweichen konnte. Das Unfallopfer hatte Glück im Unglück: An seinem Auto hatte die große Schneeschaufel vorm Trecker Totalschaden angerichtet, der Handwerker kam mit leichteren Verletzungen und einem Schock davon. Und wieder fuhr der junge Mann weiter, bis er die Martinshörner eines Polizeiwagens hörte und den Trecker auf dem Parkplatz eines Supermarktes stoppte.

Blutproben ergaben, dass der heute 24-Jährige gut zwei Promille Alkohol intus hatte, also absolut fahruntauglich war. Hinzu kam der Einfluss illegaler Drogen, denn die Mediziner fanden auch den Wirkstoff von Cannabis in seinem Blut. Wie sich im Prozess herausstellte, war dieser gefährliche Cocktail im Blut des Raders nicht ungewöhnlich für ihn: Cannabis raucht er nach eigenen Angaben seit seinem 16. Lebensjahr, trinkgewohnt ist er auch schon lange. Bei der Urteilsfindung ging der Richter deshalb nicht von verminderter Schuldfähigkeit aus.

Entsprechend dem Antrag der Staatsanwältin verurteilte das Gericht den 24-Jährigen zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Er wird einem Bewährungshelfer unterstellt. Zu den Auflagen gehört es, dass er 200 Sozialstunden ableisten muss. Außerdem muss er weiter Gespräche bei der Suchtberatung wahrnehmen, die er kurz vor dem Prozess aufgenommen hat, und danach an einer stationären Langzeittherapie teilnehmen, zu der er sich seinen Worten zufolge bereits entschieden hat: „Ich weiß, dass ich etwas tun muss, weil es so nicht weitergehen kann.“

Die Chance auf Bewährung bekam der 24-Jährige nur, weil er zum Tatzeitpunkt noch keine Vorstrafen hatte, im Verfahren ein umfassendes Geständnis abgelegt hatte und aus eigener Einsicht heraus etwas gegen seine Sucht tun will. Nachdrücklich hielt der Richter ihm in der Urteilsbegründung vor Augen, dass der Angeklagte selbst und auch andere, Unschuldige, letztlich an dem Abend im Februar noch sehr viel Glück gehabt hatten: „Es war reiner Zufall, dass da nicht viel Schlimmeres passiert ist. Mit dem gefährlichen Fahrzeug hätten Sie töten können, wären um 19 Uhr mehr Menschen auf der Straße gewesen.“ So blieb es bei Sachschaden weit über 100.000 Euro, den der 24-jährige Mann über viele Jahre wird abbezahlen müssen.