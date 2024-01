Radevormwalder vor Gericht Bewährungsstrafe für Cannabis-Weitergabe

Einmal die ganze aktuelle politische Diskussion und mögliche Veränderung der Rechtslage in Bezug auf Cannabis zur Seite gestellt – auch wenn man Marihuana aus medizinischen Gründen bekommt, darf man das Rauschmittel nicht einfach weitergeben. Denn unter Umständen führt einen das auf die Anklagebank. Wie nun einem 39-Jährigen Arbeiter aus Radevormwald passiert – der sich sogar vor dem Schöffengericht wiederfand. Hintergrund war, dass er des Handels mit Betäubungsmitteln in der Zeit von April 2020 bis April 2022 angeklagt war, und das in elf Fällen, der Großteil davon mit nicht geringen Mengen. Zusätzlich waren bei der Hausdurchsuchung ein verbotener Wurfstern sowie drei Patronen scharfer Munition gefunden worden, so dass noch eine Anklage wegen unerlaubten Waffenbesitzes dazukam.