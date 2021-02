Mehrere Unfälle in Radevormwald : Betrunkener stiehlt Traktor und hinterlässt „Schneise der Verwüstung“

Mehrere Unfälle in Radevormwald

Radevormwald Ein 23-Jähriger hat bei einer Irrfahrt mit einem gestohlenen Traktor in Radevormwald mehrere Unfälle und einen Gesamtschaden in Höhe von 100.000 Euro verursacht.

Der Betrunkene war am Montagabend in Radevormwald laut eigenen Angaben „nach einem Trinkgelage“ auf den Traktor aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Er entwendete das Fahrzeug, an das ein vier Meter breites Schneeräumschild montiert war, und hinterließ damit laut Polizei eine „Schneise der Verwüstung“.