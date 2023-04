Polizeieinsatz in Radevormwald Blau und ohne „Lappen“ mit demoliertem Auto gestoppt

Eine Menge Ärger dürfte auf einen 20-jährigen Fahrer zukommen, der in der Nacht zu Sonntag von der Polizei in Radevormwald gestoppt wurde. Ein Zeuge hatte gegen 0.49 Uhr bei den Beamten ein Auto gemeldet, das mit erheblichem Frontschaden in Richtung der Innenstadt unterwegs war. Der junge Fahrer sollte augenscheinlich alkoholisiert sein.