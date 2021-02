Polizeieinsatz in Radevormwald : Zugedröhnt mit Traktor auf Zerstörungsfahrt

Der Traktor mit dem Räumschild wurde an einem Lebensmittelmarkt nahe der Nelkenstraße entdeckt. Der Fahrer wurde festgenommen und nach einer Blutprobe in Polizeigewahrsam gebracht. Foto: dpa/Oberbergischer Kreis

Radevormwald Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein 23-Jähriger am Montagabend im Bereich der Uelfestraße. Auf dem Heimweg von einem Trinkgelage war er in das Fahrerhaus geklettert und hatte das Fahrzeug gestartet. Der Schaden: rund 100.000 Euro.

Mit einem so krassen Erlebnis in der Abendstunde hatte Harald Weiss nicht gerechnet. Der 53-Jährige aus Radevormwald war am Montagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Neustraße unterwegs, auf dem Weg zu einem Verwandtenbesuch, als er plötzlich zum Stoppen genötigt wurde. „Es standen Leute auf der Fahrbahn, die mir Zeichen gemacht haben, ich sollte anhalten.“ Weiss stellte sein Auto am Bürgersteig ab und sah, dass die Straße mit Trümmerteilen übersät war. Offensichtlich hatte es einen Unfall gegeben.

„Wir wollten gerade die Teile wegschaffen, da kam der Traktor zurück“, berichtet er. Eine großes Gefährt mit einem Schneeräumschild, am Steuer ein Fahrer, der es anscheinend darauf angelegt hatte, eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen. Mit überhöhter Geschwindigkeit, so berichtet Weiss, sei der Traktor die Neustraße hinab in Richtung Uelfestraße gerast. Dabei demolierte er mehrere parkende Autos. „Ich dachte schon, mein Wagen ist auch gleich hin“, sagt der Augenzeuge.

Info Der Fahrer besitzt keinen Führerschein Liste von Verstößen Der 23-Jährige muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Verstößen verantworten: unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs, Fahren ohne Fahrerlaubnis (er besitzt überhaupt keinen Führerschein), Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht in sieben Fällen.

Für eine Weile verschwand das Gefährt aus dem Blickfeld. „Dann haben wir einen lauten Schlag gehört.“ Wie sich herausstellte, war das Riesengefährt in einen VW Transporter gekracht und hatte dann auch noch eine Häuserwand beschädigt. Schließlich verschwand der Traktor in Richtung der Uelfe-Wuppertal-Straße und ließ Weiss und die anderen Zeugen fassungslos zurück. „Ich habe dann um 19.38 Uhr einen Notruf an die Polizei abgesetzt.“ Es war nicht der erste. Bereits um 19.25 Uhr hatte ein Anrufer gemeldet, ein Traktor mit Räumschaufel habe an der Neustraße ein Auto beschädigt. „Unmittelbar darauf gingen weitere Notrufe ein“, berichtet die oberbergische Kreispolizei.

Die Beamten fanden schließlich den Traktor nahe eines Lebensmittelmarktes an der Nelkenstraße. „Der Fahrer, ein 23-jähriger Mann aus Radevormwald, konnte in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden“, heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann habe „erheblich“ unter Alkohol- und und offenbar auch Drogeneinfluss gestanden. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen, anschließend brachte ihn ein Streifenwagen in das Polizeigewahrsam nach Wipperfürth. Am Morgen wurde der Mann vernommen und anschließend auf freien Fuß gesetzt.

Die Bilanz der Zerstörungsfahrt: fünf Pkw, eine Hausfassade, ein Zaun und eine Garage wurden teilweise schwer beschädigt. Nach der ersten Schätzung geht die Polizei von einem Gesamtschaden von 100.000 Euro aus. Übler noch: Bei dem erwähnten Zusammenstoß mit VW-Bus auf der Uelfestraße wurdeh dessen Fahrer, ein 46-jähriger Mann aus Radevormwald, verletzt, zum Glück nicht schwer. Laut Polizei begab er sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zur Untersuchung ins Krankenhaus.