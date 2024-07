Junger Radevormwalder vor Gericht Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Wenn man den Führerschein machen will, sollte man es tunlichst vermeiden, schon in jungen Jahren diverse Einträge im Bundeszentralregister zu sammeln, die mit dem Straßenverkehr zusammenhängen. Dass man hinterher immer klüger ist, diese Erfahrung machte ein 19-Jähriger aus Radevormwald, der sich nun vor dem Amtsgericht in Wipperfürth zu verantworten hatte.