Ein Fall aus Radevormwald Betrug um todkranken Hundewelpen vor Gericht

Auf Nachfragen des Richters wollte sich der 43-Jährige zunächst in der Hauptverhandlung nicht zum Tatvorwurf äußern, räumte schließlich aber doch knapp ein: „Mehr oder weniger war das wohl so.“ Heute halte er nur noch einen Hund für sich, im Welpen-Handel sei er nicht mehr aktiv. Das dürfte auch besser so sein, wie der Richter anklingen ließ: „Dem Gericht liegen Fotos von Ihrer damaligen Hundehaltung vor, das sieht alles nicht so aus, wie man sich das so bei einem seriösen Tierhalter vorstellt.“