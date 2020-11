Love Scam-Fall in Radevormwald : Betrüger prellt 65-Jährige um mehrere tausend Euro

Love Scam-Fall in Radevormwald

Radevormwald Sie agieren professionell und oftmals aus dem Ausland: Betrüger, die einsame Menschen um ihr Geld erleichtern wollen. Sie heucheln ihnen Gefühle vor und wollen doch nur an das Geld.

(tei.-) Mit einer vorgetäuschten Beziehung hat ein Betrüger eine 65-Jährige aus Radevormwald um mehrere tausend Euro geprellt. Das teilte die Polizei mit. Der Betrüger hatte über ein Dating-Portal Kontakt mit der Radevormwalderin aufgebaut. Nach ersten Chats folgten auch Telefonate und ein reger WhatsApp-Austausch. Der Mann, angeblich ein in Deutschland wohnender Amerikaner, machte mehrfach Treffen mit seiner Chat-Partnerin aus, die er jedoch immer wieder kurz vorher absagen musste. Mal war seine in Amerika wohnende Mutter verstorben, dann musste er deren Beerdigung vorbereiten, er erlitt einen Herzinfarkt, erkrankte an Corona oder war für mehrere Wochen für die UNO unterwegs. Verbunden waren diese Ereignisse immer mit der Bitte um eine finanzielle Unterstützung, zum Beispiel für erforderliche Flugreisen, Beerdigungskosten, Medikamente. Erst als sich die 65-Jährige selbst bei Verwandten Geld für die Unterstützung ihrer Internetbeziehung leihen wollte, flog der Betrug auf.