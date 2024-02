Radevormwalder wegen Betrugs vor Gericht „Bis zur Unkenntlichkeit vorbestraft“, sagt der Richter

Dieses Fazit war an Deutlichkeit kaum zu übertreffen. Der Richter am Wipperfürther Amtsgericht sagte in seiner Urteilsbegründung zu dem verurteilten 41-jährigen Mann aus Radevormwald: „Wir wären heute nicht noch einmal hier, wenn Sie nicht bis zur Unkenntlichkeit vorbestraft wären.“ Stolze 18 Eintragungen wies der Auszug aus dem Bundeszentralregister demnach auf, immer wieder ging es darin um Betrugsfälle, aber auch um Beleidigung, Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein.