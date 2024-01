Winterwetter in Radevormwald Betriebshof-Leiter versichert: „Wir sind gut vorbereitet“

Die Ankündigungen klingen dramatisch: Eine Schneewalze soll sich im Laufe des Mittwochs über den Süden und die Mitte Deutschlands bewegen. Am Vormittag war von den Schneemassen noch nichts zu sehen. Dennoch hat man sich beim Betriebshof in Radevormwald für extreme Wetterlagen gerüstet. „Wir sind gut vorbereitet“, erklärte Christian Esplör, der Leiter des Betriebshofs, am Mittwoch gegen 10 Uhr. „Unsere Fahrzeuge sind noch einmal gewartet worden, denn in den vergangenen Tagen hatten unsere Mitarbeiter viel zu tun.“ Auch Streumittel ist noch genug vorhanden. „Wir haben aber noch einmal nachbestellt“, erklärt Esplör.