Blickpunkt Gesundheit in Radevormwald : Betriebliche Gesundheit im Homeoffice

Chris Gektis in seinem Gesundheitszentrum bei der Eröffnung 2014: Er rät, wer die Möglichkeit hat, auch mal im Stehen zu arbeiten. So würden Verspannungen unwahrscheinlicher. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Während der Corona-Krise arbeiten vielen Menschen in den eigenen vier Wänden. Mit einigen Tipps gelingt betriebliche Gesundheit auch in Eigenregie, sagt der Radevormwalder Physiotherapeut Chrissovalantis Gektis.

Diejenigen, die in der Corona-Krise ihren Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlegen können, haben einige Vorteile, müssen sich aber auch Herausforderungen stellen. Obwohl es in dieser Zeit ein Privileg ist, weiterhin seiner Arbeit nachzugehen und das in der Sicherheit des eigenen Zuhauses, ist die Einrichtung eines privaten Büros für viele Menschen Neuland. Betriebliche Gesundheit ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. Arbeitgeber haben Rahmenbedingungen geschaffen, damit ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Neben mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz, spielen körperliche Aspekte eine wichtige Rolle.