IHK Köln : Firmen wollen Ausbildungsplätze besetzen

Bergisches Land Studienabbrecher als neue Zielgruppe: Eine aktuelle Umfrage der IHK Köln zeigt, dass Unternehmen versuchen auf neuen Wegen Auszubildende zu bekommen.

Nach wie vor haben Unternehmen Schwierigkeiten, alle offenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Allerdings können auch neue Zielgruppen wie Studienabbrecher stärker für eine duale Ausbildung gewonnen werden. Das zeigt eine aktuelle Ausbildungsumfrage der IHK Köln. Deutschlandweit wie auch im IHK-Bezirk Köln gilt: „Trotz der demografischen Entwicklung und der Studienneigung vieler junger Menschen ist der Abwärtstrend bei den Ausbildungsverträgen gestoppt“, sagt Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln. 2018 konnten die Betriebe mehr Ausbildungsverträge schließen, obwohl die Schülerzahlen weiter rückläufig waren: Im IHK-Bezirk Köln entschieden sich 8615 junge Menschen für eine Ausbildung in mehr als 160 Ausbildungsberufen im Handel, in der Industrie und in der Dienstleistungsbranche – ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Auch 2019 bewegen wir uns auf einem ähnlich positiven Niveau“, sagt Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Köln. „Die Anstrengungen vieler Unternehmen und der IHK-Organisation tragen erste Früchte.“