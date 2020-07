Hospizverein Radevormald : Hospiz betreut jetzt wieder im Altenheim

Info

Café für Trauernde Das Ökumenische Hospiz nimmt langsam wieder das normale Programm auf: Das nächste Café für Trauernde findet statt am Donnerstag, 6. August, weitere Termine am 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember – Treffen in zwei Gruppen, 14.30 bis 15.30 Uhr, und 16 bis 17 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten.

Abendtreff für Trauernde An einem Mittwoch im Monat treffen sich Trauernde auch abends, nächste Termine: 26. August, 30. September, 21. Oktober, 25. November, 9. Dezember, jeweils ab 19 Uhr.



Kontakt Einzelgespräche sind zu jeder Zeit möglich, müssen aber natürlich vorher telefonisch abgesprochen werden, Tel. 02195 684936, E-Mail: info@hospiz-rade.de

www.hospiz-rade.de