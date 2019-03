Lärmproblem in Radevormwald: Skeptische Zustimmung für Aktion gegen Motorradlärm

Lärmproblem in Radevormwald

Die Stadt will gegen Biker-Lärm vorgehen. Foto: Bosmann

Radevormwald Die Mehrheit im Rat will ein Zeichen an die Entscheidungsträger senden.

Die Stadt Radevormwald wird sich dem Forderungskatalog „Gemeinsam gegen Motorradlärm“ anschließen. Das hat eine Mehrheit im Rat am Dienstag beschlossen. „Die Stadt Wermelskirchen ist auf uns zugekommen“, erläuterte Bürgermeister Johannes Mans. Dort hatte der Rat die Liste mit Forderungen bereits unterstützt. Die Kommunen hoffen, mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger auf das Problem zu lenken.

Doch in der Diskussion kamen auch skeptische Stimmen zu Wort. Mehrere Ratsmitglieder bezweifelten, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt umgesetzt werden können. „Wir haben in unserer Fraktion intensiv darüber diskutiert“, erklärte SPD-Fraktionschef Dietmar Stark. „Leider sind viele der Punkte nicht realistisch.“ Am Ende stimmten manche Sozialdemokraten für den Forderungskatalog, andere dagegen. Problematisch sei der Punkt der Halterhaftung, räumte Jochen Knorz, der Leiter des Ordnungsamtes, ein. Auch die verlangten Frontkennzeichen werden kaum durchzusetzen sein – die Verletzungsgefahr bei Unfällen nimmt dadurch laut Experten zu.