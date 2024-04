Bauchtanz in Radevormwald Orientalische Show im Bürgerhaus

Die Hüften kreisen zu lassen, schon damit tun sich einige steife Zeitgenossen schwer. Den Bauch wie eine verzauberte Kobra kontrolliert und rhythmisch in Wallung zu bringen, dafür braucht es neben Talent auch noch ein jahrelanges Training. Davon aber scheinen die zahlreichen Damen, die am Samstagabend in wallenden, farbenfrohen Kleidern und Kostümen die Bühne des Bürgerhauses betraten, jede Menge genossen zu haben. Gebettet in einer wunderbaren Geschichte aus 1001 Nacht präsentierten sie einen bunten Strauß an verschiedenen Bauchtanzstilen.