Stadtarchiv Radevormwald : Belgischer Besucher forscht im Rader Archiv nach seinen Vorfahren

Radevormwald Alte Verbindungen zwischen dem Bergischen und der Region Eupen-Malmedy-St. Vith wurden lebendig, als Patrick Godosar die Spuren seiner Familie verfolgte.

Die ersten Verbindungen kamen zustande und wurden wechselseitig gepflegt, so dass auch Eupener ins Bergische einwanderten, da sie hier Entwicklungspotential sahen. Die ersten Vorfahren Godesars, die um das Jahr 1800 nach Radevormwald kamen, waren Nachtwächter und erhofften hier ihr Glück und eine Anstellung zu finden. Was auch gelang. Man heiratete, bekam Kinder, einige gingen zurück nach Eupen, andere zogen nach Hückeswagen und wieder andere wanderten sogar nach Amerika aus.

Nach 1794 folgte die Napoleonische Herrschaftszeit und das Tuchhandwerk im Bergischen kam aufgrund der Kontinentalsperre und den damit fehlenden Absatzmärkten fast zum Erliegen. Die Not war groß und zirka 2000 Radevormwalder gingen in die Eupener Region, die mit Frankreich als Absatzmarkt noch florierte. Nach dem Wiener Kongress 1815, Napoleon war Geschichte und Eupen fiel an Preußen, kehrten die Radevormwalder mit vielen neuen Ideen in ihre Heimat zurück.