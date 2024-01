Tradtionsunternehmen in Radevormwald Bestattungen in vierter Generation

Sie kennt es nicht anders: Ihr Urgroßvater, Gregor Keusen Senior, legte am 17. Januar 1899 den Grundstein für das, was mittlerweile eine Familientradition ist. Claudia Krauses Großvater, Gregor Keusen Junior, trat in die Fußstapfen des Vaters, so wie später auch ihre Mutter Margret Pyttel. Die heute 87-Jährige übernahm vor nunmehr bald 40 Jahren das Familiengeschäft, das seit 25 Jahren nun Krause selbst führt. Die Seniorin erinnert sich noch lebhaft, wie sie die Todesanzeigen kurz vor Schluss noch eilig tippte und per Pedes in die Redaktionen brachte, damit sie am nächsten Morgen in der Zeitung erschienen. „Mittlerweile haben wir eine eigene Druckerei, gestalten nicht nur die Todesanzeigen, sondern auch die Trauerkarten, Danksagungen und Kondolenzbücher“, erklärt Krause.