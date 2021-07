Hochwasser in Radevormwald : Einsatzkräfte bekommen als Dankeschön Freigetränke

Radevormwald: Ein Dankeschön für die Helfer und eine Hilfsaktionen Die Bürger zeigen sich dafür dankbar dafür, was die Einsatzkräfte und Helfer geleistet haben und zeigen dies nicht nur in den Sozialen Medien.

Sie haben in der Hochwasser-Nacht alles gegeben, die Einsatzkräfte der Radevormwalder Feuerwehr, der Polizei , des Rettungsdienstes des Technischen Hilfswerkes, des Ordnungsamtes, von Malteser-Hilfsdienst und DRK. Die Bürger zeigen sich dafür dankbar, durch viele begeisterte Posts in den Sozialen Medien, aber auch ganz konkret. „Eine Dame ist gestern zu uns auf die Wache gekommen und hat uns eine Kuchenspende gebracht“, berichtet Dietmar Hasenburg, Chef der Radevormwalder Feuerwehr-Einheiten.

Und auch die Radevormwalder Vinothek Korkenzieher möchte den Einsatzkräften etwas Gutes tun. Auf der Facebook-Seite des Geschäftes kündigte der Inhaber Alexander Sensen eine besondere Aktion für den Feierabendmarkt am Freitagnachmittag an, für all jene Gruppen, „die rund um Rade in den letzten Stunden so einsatzstark gegen die Unwetterprobleme geholfen haben. Wenn ihr morgen vorbeikommen wollt, um ein wenig abzuschalten: für euch sind diese Drinks morgen Abend frei!“