Wülfingmuseum in Radevormwald Besondere Führung durch Ausstellung im Wülfingmuseum

Wupperorte · Vier Künstlerinnen stellen derzeit in den Museumsräumen aus. Am Donnerstag, 16. Mai, bieten sie eine spezielle Führung mit Künstlergesprächen an.

03.05.2024 , 12:00 Uhr

Die vier Künstlerinnen (v.l.) Christine Thomssen-Betz, Kati Koslik, Eva Bein und Annette Valtl vor einem Quilt von Valtl. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Die vier Initiatorinnen der Kunstausstellung „EigenART“ im Wülfingmuseum in Dahlerau laden nach einer erfolgreichen Vernissage und aufgrund der großen Nachfrage nun zu einem exklusiven „Meet & Greet“ mit Führung ein. Die Künstlerinnen Christine Thomssen-Betz, Kati Koslik, Eva Bein und Annette Valtl heißen alle Interessierten am Donnerstag, 16. Mai, um 18 Uhr herzlich willkommen. Die Besucher haben dann Gelegenheit, eine einzigartige Symbiose aus Kunstwerken und der Wülfing-Ausstellung während einer geführten Tour durch das Museum zu erleben. Im Anschluss erwartet die Gäste ein entspanntes Künstlergespräch bei Fingerfood und einem erfrischenden Getränk. Die vier Künstlerinnen haben sich zu dieser Ausstellung auch durch die Umgebung des Museums inspirieren lassen. Annette Valtl bezieht sich mit ihren farbenfrohen Quilts direkt auf die einstige Tuchproduktion an dieser Stätte. Kati Koslik arbeitet vor allem als Mixed-Media-Künstlerin, Eva Bein lässt sich bei ihren Skulpturen und Installationen ebenfalls durch den Ausstellungsort anregen. Die Radevormwalder Künstlerin Christine Thomssen-Betz hat ihrerseits Installationen, Skulpturen und Collagen aus Stoffen erstellt und dafür auch echte Materialien aus dem Lager des Museum genutzt. Der Eintritt zu der Führung beträgt sechs Euro. Weitere Informationen zur Ausstellung und zum Wülfingmuseum bietet die Webseite www.wuelfing-museum.de.

(s-g)