Kirche in Radevormwald Dichterworte sollen zum Nachdenken anregen

Für die Auswahl der Sprüche wurden diesmal nicht die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft befragt, sondern die ältesten. Bewohner von Haus Thiele durften aus einer Vorauswahl ihre liebsten Sprüche auswählen. Die zehn mit den meisten Stimmen schafften es auf die Schilder. Hinzu kamen einige Liedsätze, die sich die Presbyterinnen Martina Domann und Kerstin Jahn aussuchten. „Pfarrer Parpart brachte dann auch ein paar Bibelsprüche dazu.“ So entstand in einer Gemeinschaftsaktion und dank der finanziellen Unterstützung der Fördermittel für die Wupperorte der Ruhe- und Besinnungsweg, der am Freitagnachmittag offiziell eingeweiht wurde. Musikalisch begleitet wurde der kleine Festakt von Benno Jahn an der Trompete. Die Anwesenden stimmten gemeinsam ein Lied an und durchliefen im Anschluss den neuen Weg.