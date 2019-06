Innenstadt Radevormwald : Kritik: Muss bei der Kirmes so weiträumig abgesperrt werden?

Radevormwald Geschäftsleute und andere Bürger bemängeln nach der Schützenkirmes, dass Straßen abgesperrt wurden, auf denen nichts los war.

Wenn es in der Innenstadt eine Großveranstaltung gibt, dann muss ein Teil der Straßen und Wege abgesperrt werden. Doch in den vergangenen Jahren wächst die Kritik an der Weiträumigkeit dieser Absperrungen. Das war bei der vergangenen Pflaumenkirmes ebenso wie nun nach der Schützenkirmes. Im Haupt- und Finanzauschuss waren die Beschwerde von Bürgern – darunter auch Geschäftsleute – nun ein Thema. „Die Einwohner der Nordstadt konnten nicht über die Carl-Diem-Straße auf die Hohenfuhrstraße fahren, bloß weil da ein Kühlwagen stand“, bemängelt SPD-Ratsmitglied Arnold Müller. Ein Abbiegen in Richtung der Sparkasse sei aber ohne Weiteres möglich gewesen. „Da hätte man ein Linksabbiegerschild aufstellen können“, meint Müller. Doch so hätten viele Bürger lange Umwege nehmen müssen. Man schaffe auf diese Weise Ungelegenheiten, die nicht nötig seien, und das führe zu Verdruss.