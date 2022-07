Bürgermonitor für Radevormwald : Leserin kritisiert ungepflegte Verkehrsinseln

Radevormwald Die Querungshilfen am Kreisel bei Mc Donalds an der Wasserturmstraße sehen derzeit wenig einladend aus. Eine Morgenpost-Leserin hat ihr Bedauern über diesen Zustand deutlich ausgedrückt.

Eine Morgenpost-Leserin, die ihren Namen ungern in der Zeitung lesen möchte, hat ihr Bedauern über diesen Zustand ausgedrückt. „Ich finde, das sieht dort unmöglich aus“, sagt sie. Der Bereich sei kein Aushängeschild für die Stadt, falls Besucher aus dieser Richtung anreisten. „Und warum räumt man dort den Schotter nicht weg?“, fragt sich die Radevormwalderin. Privatleuten werden doch inzwischen dringend nahegelegt, Schotterflächen im Garten zu vermeiden, weil diese nicht naturnah seien. Doch ist die Stadt überhaupt zuständig für diesen Bereich? Schließlich befinden sich überregionale Straßen meist in der Trägerschaft des Landesbetriebes Straßenbau. Regina Hildebrandt, im Bauverwaltungsamt zuständig für öffentliche Grünflächen, bestätigt allerdings, dass die Verkehrsinseln und Querungshilfen an dem Kreisel, wo sich B 229 und Kaiserstraße treffen, tatsächlich in der Verantwortung der örtlichen Verwaltung befinden. Allerdings wird dieser Bereich nicht durch den Betriebshof der Stadt gepflegt. „Für die Verkehrsinseln hat die Stadt einen Pflegeauftrag an ein externes Unternehmen vergeben“, erläutert Hildebrandt. Dort habe man wegen des aktuellen Zustandes bereits nachgehakt, das Unternehmen habe versprochen, dass man sich zeitnah darum kümmern werde. Die Morgenpost-Leserin hätte einen Vorschlag, wie man die Verkehrsinseln attraktiver gestalten könnte. „Ich hatte jüngst in der BM das Foto von der Wildblumenwiese in Wermelskirchen gesehen“, sagt sie. Diese hatte der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn gesät und damit ein kleines Blüten- und Insektenparadies geschaffen. So etwa würde sie gerne auch mehr in Radevormwald sehen, sagt sie.