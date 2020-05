Corona-Krise : Viele Fragen bei Berufsanfängern

Radevormwald Für neue Auszubildenden und Studenten hat die Corona-Krise Unsicherheit gebracht. Kevin Cords vom Jugendtreff „Life“ steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Diese Themen beschäftigen die Jugendlichen kurz vor dem neuen Lebensabschnitt.

Hilfe Kevin Cords ist im Jugendtreff „Life“ auf der Brede für den Bereich der aufsuchenden Hilfen zuständig und bietet seine Hilfe zum Beispiel bei der Anfertigung von Bewerbungen an. Diese Hilfe kann während der Krise telefonisch oder per E-Mail in Anspruch genommen werden. Beratungen für Berufsanfänger bietet Kevin Cords auch über Video-Telefonie an.

Der Mitarbeiter des Jugendamtes weiß, welche Fragen die Jugendlichen beschäftigen. „Nahezu alle Jugendliche, mit denen ich im Kontakt stehe, sind extrem verunsichert. Nach dem Wegfall von „Meet the Boss“ Anfang März stehen viele Jugendliche vor einer unsicheren Zukunft, da die Nachfrage von Unternehmerseite im Moment nicht da ist“, sagt Kevin Cords, der mit „Meet the Boss“ ein neues Format auf die Beine gestellt hat, das zwischen Jugendlichen und Arbeitgebern vermitteln sollte. Das „Life“ will diese Veranstaltung so schnell wie möglich nachholen. Sorgen haben aber nicht nur künftige Auszubildende, sondern auch Studenten. „Den richtigen Studienplatz für sich zu finden war vor Corona schon schwierig, aber durch die Krise sind Sprechstunden oder geplante Praktika weggefallen.“ Zu den Abiturienten, die unter der Corona-Krise leiden, gehört auch Leo Finkensieper, der Schüler am Theodor-Heuss-Gymnasium ist. Er will Sportwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studieren. Durch die Schließung aller Sportanlagen und Schwimmbäder kann er sich nicht optimal auf seine Aufnahmeprüfung vorbereiten. „Ich trainiere jetzt so gut wie möglich alleine und laufe viel. Optimal ist das aber nicht“, sagt der angehende Student. Um seine Abiturprüfung macht er sich hingegen wenige Sorgen. „Uns fehlen zwei Wochen Unterricht, das kann ich auffangen. Außerdem hatten wir alle wichtigen Themen für das Abitur schon vorher durch“, sagt Leo Finkensieper. So optimistisch sehen das allerdings nicht alle Schulabsolventen. Je nach persönlicher und familiärer Situation haben manche Schüler nicht die Chance, in Ruhe zu lernen oder sich auf Prüfungen vorzubereiten.