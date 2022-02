Musikschule Radevormwald : Bert Fastenrath geht in den Ruhestand

Radevormwald Bert Fastenrath scheidet als Leiter der Musikschule Radevormwald aus dem Leitungsteam aus. Freiberuflich wird er allerdings weiterhin lehren.

Angebote richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene in jedem Alter. Neben dem Instrumentalunterricht, hat die Musikschule auch eine Tanzabteilung. Michael Borner gehört weiterhin in das Leitungsteam der Musikschule.

Bert Fastenrath hat sein Interesse für die Gitarre erst relativ spät entdeckt. Mit 17 Jahren hat er angefangen klassischen Gitarrenunterricht zu nehmen. Die Begegnung mit seinem Gitarrenlehrer und späteren Kollegen Prof. Alfred Eickholt hat alles verändert. „Ich habe mich an einem Nachmittag im Spätsommer auf den Weg in die Jugendakademie in Radevormwald gemacht. Dort habe ich Alfred Eickholt kennengelernt. Er hat mir das Gitarrenspielen fundiert beigebracht“, blickt Bert Fastenrath zurück. Dank des Professors der Musikhochschule Wuppertal konnte Bert Fastenrath sein Talent als junger Mann schnell entfalten und hat seinen Zivildienst in der Jugendakademie seiner Heimatstadt gemacht. Er wurde Jungstudent, schloss sein Studium als Diplom-Musikpädagoge an der Musikhochschule Köln mit dem Hauptfach Gitarre ab und unterrichtete selber.

Zusammen mit Michael Borner hat Bert Fastenrath es geschafft die Schülerzahlen der Musikschule zu steigern, das Unterrichtsangebot auszubauen, ein gutes Team aus Dozenten zu bilden und Veranstaltungen, wie die Gitarrenwochen zu etablieren. „Große Erfolge waren und sind die Kooperationen mit den Grundschulen und weiterführenden Schulen in Radevormwald. Mit der Pop-Klasse der Städtischen Realschule hat es angefangen. Zu den Meilensteinen haben auch zahlreiche Konzerte und Erfolge der Musikschule gehört.“ Das Leitungsteam hat die Teilnahme der Schüler an Wettbewerben, wie „Jugend musiziert“ gefördert und den Grundstein für berufliche Werdegänge gelegt, die Musik oder Tanz in den Fokus gerückt haben. „Ich war stolz, als Birk Buttchereyt und Philipp Humburg den Bundeswettbewerb von ,Jugend musiziert‘ gewonnen haben. Besondere Momente sind, wenn mir ehemalige Schüler schreiben, dass sie immer noch Gitarre spielen und dank des Instruments in Kontakt mit anderen Menschen getreten sind.“ Für Bert Fastenrath ist die Gitarre ein Werkzeug, um in Kontakt mit Menschen zu treten, Gemeinschaft zu erleben und kreativ zu werden. Dass Musik mehr als eine „verzichtbare Freizeitgestaltung“ ist, hat er in seinen Jahren als Musikschulleiter immer wieder betont. „Musik ist mehr als schmückendes Beiwerk bei Festakten. Konzerte sind Friedensstifter, Musikpädagogik hilft Menschen bei der Entwicklung sozialer, kognitiver und kreativer Fähigkeiten. Deswegen ist Musikunterricht so wichtig.“ Für Bert Fastenrath war es ein Privileg, so lange in leitender Rolle mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.