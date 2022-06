Wuppertal-Beyenburg : Bergisches Drachenbootfest findet wieder auf dem Stausee statt

Auf dem Beyenburger Stausee gibt es am 13. August wieder ein Sportereignis. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald/Wuppertal Interessierte können sich für die beliebte Regatta des VfK Wuppertal am 13. August anmelden, die wegen der Corona-Pandemie ebenfalls Zwangspause machen musste.

Der Beyenburger Stausee wird wieder Schauplatz für ein buntes Sportereignis. Der Verein für Kanusport Wuppertal kündigt als Ausrichter an, dass am 13. August das nunmehr 27. Bergische Drachenbootfest stattfinden wird. Nach coronabedingter Zwangspause kann die in Wuppertal und Umgebung beliebte Drachenbootregatta endlich wieder auf dem Gewässer stattfinden.