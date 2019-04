Naturarena : Bergische Tourismusexperten informieren sich übers Ruhrgebiet

40 Vertreter des bergischen Tourismus begaben sich auf eine Exkursion ins Ruhrgebiet. Foto: Das Bergische/David Bosbach

Oberberg 40 Gastronomen, Betreiber von Freizeiteinrichtungen und kommunale Touristiker begaben sich jetzt auf Einladung des Tourismusvereins Naturarena Bergisches Land und in Kooperation mit der IHK Köln im Rahmen der landesweiten touristischen Innovationswerkstatt und der Ruhr-Tourismus GmbH auf eine Exkursion ins Ruhrgebiet.

Dieses Sprichwort kennt fast jeder: „Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen“. Seit jeher ist bekannt, dass Reisen bildet. Deshalb begaben sich jetzt 40 Gastronomen, Betreiber von Freizeiteinrichtungen und kommunale Touristiker auf Einladung des Tourismusvereins Naturarena Bergisches Land und in Kooperation mit der IHK Köln im Rahmen der landesweiten touristischen Innovationswerkstatt und der Ruhr-Tourismus GmbH auf eine Exkursion ins Ruhrgebiet.

„Auf den ersten Blick kann man sich natürlich fragen, in welchem touristischen Themengebiet das Ruhrgebiet mit dem Bergischen vergleichbar ist, aber auf den zweiten Blick sieht man, dass das Ruhr-gebiet neben der Industriekultur auch jede Menge Angebote vor allem zum Thema Radfahren besitzt“, sagt Tobias Kelter, Geschäftsführer von Das Bergische/Naturarena. Und der Fernwanderweg Bergischer Weg beginne schließlich am Baldeneysee in Essen. Daher stand die Exkursion im Zeichen des Rad- und Wandertourismus. „Es freut mich, dass 40 Mitglieder unseres Tourismusvereins die Möglichkeit genutzt haben, bei den Kollegen hinter die Kulissen zu blicken und zu erfahren, wie man sich im Ruhrgebiet auf die Bedürfnisse der Radfahrer eingestellt hat“, sagt Kelter. Neben der Besichtigung eines barrierefreien Hotels, das sich besonders auf die Bedürfnisse von Radfahrern und Menschen mit Handicap eingestellt hat, standen eine Wanderung auf der ersten Etappe des Bergischen Weges und eine Radtour auf dem Ruhrtal-Radweg sowie die Besichtigung des Industriemuseums Henrichshütte auf dem Programm.

Darüber hinaus hoben viele Teilnehmer hervor, wie wichtig eine solche Exkursion auch dafür sei, den Austausch zwischen den bergischen Touristikern zu fördern. „Ich finde den Austausch mit den Kollegen, Leistungsträgern und Destinationen immens wichtig. Dafür bieten die zweijährlich stattfindenden Exkursionen eine optimale Plattform. Man merkt deutlich, dass sich das Netzwerk zwischen den Teilnehmern, die auch schon in der Vergangenheit an den Exkursionen in die Eifel und das Sauerland teilgenommen haben, über die Jahre deutlich verfestigt hat“, sagte etwa Stephan Halbach, Leiter der Lindlar Touristik.

