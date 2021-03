Politik und Verwaltung in Radevormwald : Impfen vor Ort soll „mit Hochdruck“ verfolgt werden

Nach langem Zögern soll sich die Impfstrategie in NRW nun ändern – vor Ort sollen den Menschen Gelegenheiten geboten werden. Foto: dpa/Peter Kneffel

Radevormwald Corona-Impfungen und Schnelltests stellen Politik und Verwaltung vor viele Fragen. Der Sozialausschuss diskutiert über Strategien. Die Lösung mit nur einem einzigen Impfzentrum im Kreis wird inzwischen als Fehlschlag gewertet.

Im Kampf gegen das Corona-Virus müssen sich Verwaltung und Politik vielen Herausforderungen und Hürden stellen. Besonders dass die Corona-Schutzimpfungen aktuell nur in dem zentralen Impfzentrum in Gummersbach stattfinden, verärgert die Bürger. Das Thema spielte eine zentrale Rolle im Sozialausschuss, der nach einer längeren, pandemiebedingten Sitzungspause ausnahmsweise am Freitagnachmittag stattfand.

„Das Missmanagement beim Impfen macht mich stinksauer“, sagte Hans Golombek, der für die SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales sitzt. Er brachte die Diskussion um die Impfungen auf die Tagesordnung und formulierte mehrere Fragen an die Verwaltung. Dass die Problematik um die Corona-Schutzimpfungen kein lokales, sondern ein deutschlandweites Thema ist, ist dem Kommunalpolitiker bewusst. „Solange die Impfungen nur in einem zentralen Impfzentrum durchgeführt werden können, bleibt es für die meisten alten Menschen schwierig, sich impfen zu lassen. Die Überlegung, einen Fahrdienst einzurichten ist deswegen dringend. Auch für Radevormwald“, sagt der Sprecher der SPD im Ausschuss.

Info Ziel ist eine Schwerpunktpraxis Dependancen sind möglich Um besonders Senioren in Zukunft die beschwerliche und auch oft teure Fahrt in das Impfzentrum in Gummersbach zu ersparen, arbeitet Radevormwald daran eine Schwerpunktpraxis einzurichten. Das Landesgesundheitsministerium lässt seit Kurzem Dependancen von Impfzentren zu. In Wermelskirchen soll eine Schwerpunktpraxis für den Rheinisch-Bergischen Kreis entstehen, für den Oberbergischen Kreis steht noch kein Standort für eine Schwerpunktpraxis fest. „Wir arbeiten an einer Lösung und wollen eine Schwerpunktpraxis für Radevormwald. Ob uns die Umsetzung gelingt, ist allerdings noch nicht sicher“, sagt Bürgermeister Johannes Mans.

Bürgermeister Johannes Mans gab einen Einblick in aktuelle Lösungsansätze, die in Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten und dem Landrat erarbeitet werden. „Wir verstehen die Sorgen und den Unmut der Bürger. Wir haben bereits Gespräche mit den Ärzten vor Ort geführt, und sie sind bereit Impfungen in Radevormwald durchzuführen. Sie waren auch Teil der Impfteams, die in den Seniorenheimen der Stadt geimpft haben“, sagt der Bürgermeister. Er signalisierte, dass die Rader Verwaltung mit Hochdruck daran arbeitet eine Schwerpunktpraxis in Radevormwald einzurichten. „Wir wollen eine Schwerpunktpraxis haben. Wir haben heute die ersten Kriterien benannt bekommen, die für eine Schwerpunktpraxis erfüllt werden müssen.“

Dass Radevormwald eine der ersten Kommunen war, die Pläne für eine Schwerpunktpraxis forciert hat, in der geimpft werden kann, ist auch an dem Engagement des Seniorenbeirates zu erkennen. „Wir haben schon im Januar Ehrenamtler zusammengesucht, die bei möglichen Anmeldungen oder Terminvergaben in einer solchen Praxis helfen könnten. Unser Team steht bereit, falls die Stadt Unterstützung benötigt“, sagt Wolf-Rainer Winterhagen, Vorsitzender des Gremiums.

So lange nicht in Radevormwald, in einer Schwerpunktpraxis oder direkt beim Hausarzt, geimpft wird, ist das Impfzentrum in Gummersbach weiterhin die einzige Adresse. Weil sich Senioren die Fahrt in die Nachbarstadt oft nicht zutrauen und kein Geld für ein Taxi haben, wird über die Einrichtung eines Fahrdienstes nachgedacht. Die Mitglieder des Ausschusses befürchten allerdings, dass die ehrenamtlichen Fahrdienste zum Infektionsgeschehen beitragen könnten.

Der Trägerverein „aktiv55plus“ und die Ehrenamtsinitiative Weitblick haben die Nachfragen nach Fahrdiensten im Blick. „Die Hygieneaspekte und versicherungstechnische Fragen erschweren die Einrichtung eines Fahrdienstes. In Einzelfällen können wir Senioren, die einen Impftermin in Gummersbach haben, allerdings Hilfe vermitteln“, sagte Kyra Springer, Koordinatorin des Trägervereins.

Auch Bürgermeister Johannes Mans arbeitet mit seinem Krisenstab an einer Lösung. „Wir müssen viele Fachfragen beantworten, um einen Fahrdienst seriös und sicher einrichten zu können. Aber auch bei diesem Thema sind wir dran“, versicherte das Stadtoberhaupt den Ausschussmitgliedern.

Überlegungen gab es während der Ausschusssitzung auch zu den Impfungen in Pflege- und Seniorenheimen. In den vergangenen Wochen wurden über 90 Prozent aller Bewohner in den Einrichtungen zwei Mal geimpft. „Was passiert mit den Senioren, die neu in eine Pflegeeinrichtung ziehen? Wie werden sie geimpft?“, fragt sich Erni Huckenbeck (CDU).