Kirchengemeinde in Radevormwald Benefizkonzert und Abendlob

Die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau lädt am Reformationstag zu einem musikalischen Ereignis ein. Anfang des Jahres hatte der Posaunenchor zum ersten Mal ein „Abendlob“ nach dem Vorbild des britischen „Evensong“ angeboten. Die Resonanz darauf war so gut, dass es nun eine Neuauflage geben soll. Am Dienstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr soll in der Dorfkirche in Remlingrade passend zum Datum das Thema „Martin Luther und die Musik“ im Mittelpunkt stehen. Der Reformator war bekanntlich ein großer Musikfreund und verfasste selber Kirchenlieder wie „Ein feste Burg ist unser Gott“.