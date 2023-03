Benefizkonzert im Radevormwalder Bürgerhaus Musik im Bürgerhaus dreht Zeit zurück

Bei einer Version des Wiener Schlagersängers Peter Alexanders „Und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen“, wogen sich einige Damen mit geschlossenen Augen in ihren Stühlen zur Melodie. Ob sie an einen jungen Peter Alexander dachten, von dem so viele junge Frauen damals schwärmten oder gar an einen Moment in ihrem Leben – ganz egal. Die Musik hatte ihren Zweck erfüllt und das Publikum in jene Zeit zurückversetzt, wo es schön und unbeschwert war.