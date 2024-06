Träger der Seniorenberatung in Radevormwald Sänger und Musiker unterstützen Trägerverein „aktiv55plus“

Stefanie Braun, Mitglied im Trägerverein, brachte die Idee bereits im vergangenen Jahr ein. Doch aufgrund von Terminschwierigkeiten wurde das Benefizkonzert immer weiter aufgeschoben, bis hinein in dieses Jahr. Doch in knapp zwei Wochen ist es endlich so weit. Am Dienstag, 25. Juni, sind alle Interessierten zu einem musikalischen Abend für den guten Zweck ins Bürgerhaus eingeladen (siehe Info-Kasten).