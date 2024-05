Kooperation mit Imker gestartet „Sparkassen-Bienen“ gibt’s nun auch in Radevormwald

Die Kreissparkasse Köln hat neben diesem Bienen-Projekt auch weitere Initiativen für Nachhaltigkeit in der oberbergischen Region gestartet. So wurden von Mitarbeitern der KSK-Niederlassung in Marienheide 300 Baumsetzlinge gepflanzt. So soll sich ein nahezu baumloser Hang in Marienheide wieder zu einem lebendigen Mischwald entwickeln. Auch die Filiale der Kreissparkasse in Lindlar hat ein kleines Aufforstungsprojekt mit Hans Schmitz vom Verein „Büschem 700 Jahre“ begonnen. Dabei wurden Triebe der alten Eiche vor der Geschäftsstelle in Waldstücken rund um Lindlar wieder eingepflanzt. Damit konnten rund 1000 Quadratmeter, die ursprünglich wegen Käferbefalls gerodet werden mussten, neu bepflanzt werden.