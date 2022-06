Fahrradfahren in Radevormwald : ADFC-Ortsgruppe steht vor der Gründung

Nachdem 2021 eine Ortsgruppe in Hückeswagen entstand, ziehen die Radevormwalder nun nach. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Radevormwald Fahrrad-Fan Christian Ruthenberg und mehrere Mitstreiter wollen in den kommenden Wochen die neue Gruppe offiziell ins Leben rufen. Ideen, was sich in der Stadt für Radfahrer verbessern könnte, gibt es auch schon.

Zwar hat Radevormwald eine eindrucksvolle Tradition als Fahrradstadt – man denke nur an die ehemaligen Bismarck-Werke im Ortsteil Bergerhof –, doch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die bekannteste Interessenvertretung für Radfahrer im Lande, war in Radevormwald bislang noch nicht mit einer eigenen Ortsgruppe vertreten.

Das soll sich nun ändern. Christian Ruthenberg, ein erklärter Sport- und Fahrrad-Fan aus Radevormwald, kündigt an, dass er mit mehreren Mitstreitern nun eine solche Gruppe ins Leben rufen möchte.

„Wir sind derzeit rund acht Personen“, berichtet Ruthenberg in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Die Gründung soll in den kommenden Wochen stattfinden.“ Ruthenberg verweist auf Niklas Lajewski, den Klimaschutzmanager der Stadt. Dieser habe das Vorhaben ebenfalls entscheidend gefördert. Lajewski hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Projekte rund um Fahrrad in der Stadt mitorganisiert, etwa die Teilnahme von Radevormwald am Projekt „Stadtradeln“.

Christian Ruthenberg bekennt, dass er, wann immer es möglich ist, lieber mit dem Rad als mit dem Auto fährt, auch zur Arbeitsstelle nach Remscheid. „Wir orientieren uns derzeit an der ADFC-Gruppe in Hückeswagen“, erläutert der 35-Jährige.

In der Schloss-Stadt hatte sich im vergangenen Jahr eine Gruppe um die beiden Mitglieder Alfons Herweg und Matthias Müssener konstituiert. Der Kreisverband des ADFC möchte weiterhin die Gründung von Ortsgruppe in den einzelnen Kommunen des Oberbergischen forcieren. Nach Lindlar hatten die Fahrradfreunde in Hückeswagen Erfolg, nun geht es mit dem neuen Club in Radevormwald weiter.

Was wünscht sich Christian Ruthenberg als Fahrradfahrer in Radevormwald, wo könnte die Infrastruktur besser werden? „Eigentlich ist die Stadt selber schon recht gut aufgestellt“, meint er. Heikel für Radler sei allerdings noch die obere Kaiserstraße, speziell der Teil zwischen Knippings Eck und der Einmündung in die Elberfelder Straße. „Vor allem die Anbindung des Radverkehrs an die umgebenden Städte könnte besser werden“, sagt Ruthenberg.

Damit dürfte die neue Ortsgruppe gleich zwei wichtige Anliegen haben, die sie als Interessenvertretung der Radfahrer in die Öffentlichkeit bringen kann.

(s-g)