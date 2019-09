Gesundheitssport in Radevormwald : Hier können Teilnehmer aufatmen

Radevormwald In Radevormwald gibt es beim DTV die erste Lungensportgruppe. Der Rehasport verhilft den Erkrankten zu mehr Luft.

COPD bezeichnet als Überbegriff eine Gruppe von Krankheiten der Lunge, die durch Husten und Atemnot gekennzeichnet sind. Die Mitglieder der Sportgruppe leiden alle chronisch und seit vielen Jahren an der Atemnot und haben zuerst durch die Selbsthilfegruppe und jetzt durch das Sportangebot eine Plattform gefunden, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und Wege zur Verbesserung ihrer Situation zu finden. Der Rehasport findet in der Turnhalle an der Hermannstraße statt. Damit war der erste Meilenstein der Gründung der Sportgruppe geschafft. „Wir brauchen eine Halle, die barrierefrei ist, weil einige von uns mit dem Rollator oder dem Rollstuhl kommen. Einige haben auch ihr Sauerstoffgerät dabei“, sagt Annette Björnskow, die sich gemeinsam mit Monika Zierden um die Organisation der Selbsthilfegruppe und auch um die Gründung der Sportgruppe gekümmert hat. „Früher musste ich für meinen Rehasport immer nach Remscheid fahren. Dass Radevormwald jetzt eine eigene Gruppe hat, ist eine große Hilfe für viele von uns.“

Weitere Angebote Der DTV bietet neben dem Rehasport für Lungenkranke auch Rehaangebote im Bereich Herzsport, Wassergymnastik und Psychomotorik für Kinder und Jugendliche an. In der Gruppe der Wassergymnastik sind aktuell wieder Plätze frei.

Wann Die COPD-Selbsthilfegruppe findet jeden zweiten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr im Haus Hürxthal an der Schlossmacherstr. 2, statt. Der Rehasport findet dienstags, von 16 bis 17 Uhr in der Sporthalle, unterer Eingang, an der Hermannstraße statt.

Falschen Ehrgeiz gibt es hier allerdings nicht, die Teilnehmer sollen nur das machen, was ihnen gut tut“, sagt er. Wie sich Lungenerkrankte fühlen, hat er auf seinem Lehrgang mit einem einfachen Trick kennengelernt. „Wer sich die Nase zuhält und nur über die Öffnung eines Strohhalms atmet, kann sich ungefähr vorstellen, wie sich die COPD-Patienten fühlen. Es ist sehr beklemmend so wenig Luft zu bekommen“, sagt Karlo Sauer. Für ihn ist der Bereich des Lungensports ganz neu. „Ich muss selber erste Erfahrungen machen, um einzuschätzen, was die Teilnehmer leisten können.“ Im Gegensatz zur Herzsportgruppe ist bei der Lungensportgruppe kein Arzt anwesend. Annette Björnskow hält das nicht für nötig. „Das wäre bei uns überflüssig, aber wir müssen trotzdem darauf achten, dass wir uns nicht überanstrengen.“ Helga Wiedenlübbert hat diese Woche zum ersten Mal an der Sportgruppe teilgenommen und ist froh den Schritt unternommen zu haben: „Die Selbsthilfegruppe ist schon toll, aber hier kann ich mich körperlich weiterentwickeln.“