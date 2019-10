Radevormwald : Beim Radcross-Training lernen von Profis

Armin Raible (M.), Weltmeister 2009 im Masters Road, trainierte am Samstag Radcross mit sechs Radsportlern. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Sven Schreiber hatte zusammen mit Radsport Nagel für Samstag ein Trainingscamp für Radcross-Fahrer organisiert. Das diente als Ersatz für das ausgefallene Radcross-Event.

Sechs Radcross-Sportler aus Radevormwald und der Umgebung haben am Wochenende an dem Trainingscamp teilgenommen, das von Sven Schreiber organisiert wurde. Wegen eines schweren Fahrradunfalls und dem dadurch bedingten Krankenhaus-Aufenthalt konnte der für Mitte Oktober geplante Radcross nicht stattfinden (s. Info-Kasten). Mittlerweile kann Schreiber aber wieder arbeiten und hat mit dem Trainingscamp zumindest für einen kleinen Ersatz gesorgt. „Ich will damit ein Zeichen setzen, dass mir der Sport am Herzen liegt und ich ihn fördern möchte.“ Für das kommende Jahr plant Schreiber, Inhaber der Veranstaltungsagentur „hammerevents, erneut eine Radcross-Veranstaltung in Radevormwald. Bei der Premiere 2018 hatte sich der Wald um den Sportplatz in eine beleuchtete Rennstrecke verwandelt – die Veranstaltung war spektakulär.

An dem Trainingscamp, das am Samstag im Sport- und Seminarcenter an der Jahnstraße startete, nahmen sechs Fahrer des Teams „Radsport Nagel“ teil, die alle aus dem Oberbergischen Kreis kommen und den Sport auf hohem Niveau ausüben. Gesponsert wurde die Veranstaltung von Gisela Nagel. „Die Fahrer lernen heute von richtigen Profis“, sagte sie. Armin Raible, der 2009 Masters-Road-Weltmeister geworden war und 2017 und 2018 Europameister in der Kategorie Masters Cyclocross, trainierte den Nachwuchs am Samstag. „Ein Teamlehrgang ist in dieser Größe mit sechs Fahrern genau richtig. Wir werden den Schwerpunkt auf Technik setzen und so trainieren, dass man das Gelernte auch in einer Rennsituation abrufen kann“, erläuterte der Radcross-Profi. Nach einer Einführung und der richtigen Einstellung aller Fahrräder trainierte er mit den Teilnehmern im Wald, im Stadion und im Sand. „Sand zu fahren ist extrem schwierig, weil man schnell stecken bleibt. Wir üben heute außerdem, wie man Hindernisse und Treppen überwindet.“

Info Schwerer Fahrradunfall von Sven Schreiber Verschiebung Das zweite Radcross-Event in Radevormwald war für den 13. und 14. Oktober geplant. Erneut sollte es auf dem Sportplatz am Kollenberg stattfinden, doch Organisator Sven Schreiber musste den Termin aus gesundheitlichen Gründen absagen: „Ich hatte im August einen schweren Fahrradunfall.“ Wiederholung Für 2020 plant er wieder ein Radcross-Event in Kooperation mit Radsport Nagel.

Leon Hack konnte das Training kaum abwarten. „Ich hoffe, dass ich heute meine Technik verbessern kann und einige Tricks kennenlerne, die ich vielleicht noch nicht kenne“, sagte der Radsportler. Phil Heinrich versprach sich von dem Training mit Armin Raible neue Lösungswege für schwierige Situationen. „Mit ihm zu trainieren wird für uns alle eine tolle Erfahrung“, versicherte er.

Verstärkt wurde das Team am Samstagabend dann noch durch den Radcross-Profi Ben Zwiehoff, der den Nachwuchs auf die mentalen Herausforderungen des Leistungssports vorbereitete. „Er spricht darüber, wie man den Sport mit einer Ausbildung oder einem Studium, Freunden, Familie und anderen Verpflichtungen vereinbaren kann und welche Prioritäten man setzen muss“, kündigte Armin Raible an.