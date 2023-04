Brauchtum in Radevormwald Beim Osterfeuer in Önkfeld war viel los

Es ist eine jener Traditionen, denen die Corona-Pandemie eine Zwangspause bereitet hatte: das Osterfeuer mit vorherigem Eierkippen der Kulturgemeinde Önkfeld. Traditionell wird am Karsamstagabend das Osterfest auf diese Weise feurig begrüßt. „2020 und 2021 ist es ausgefallen, im Vorjahr haben wir zumindest eine kleine Andacht vor dem Osterfeuer am Wasserbehälter abgehalten“, berichtete Jürgen Fischer, Vorsitzender der Kulturgemeinde. Doch in diesem Jahr war wieder alles wie früher. Rund 50 Frauen, Männer und Kinder waren zum Eierkippen ins Kulturzentrum in Oberönkfeld gekommen – den Abschluss markierte wie gewohnt Pfarrer Philipp Müller mit einer kurzen Andacht, ehe es dann zu Fuß auf die große Wiese beim Wasserbehälter ging.