Ferienspaß Radevormwald : Noch viele Plätze frei beim Ferienspaß

Der Flohmarkt ist immer der traditionelle Abschluss der Ferienspaß-Saison in Radevormwald. So wird es auch in der Saison 2019 sein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Der Ferienspaß 2019 steht kurz bevor. Wer noch freie Plätze ergattern möchte, sollte sich beeilen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Der Ferienspaß 2019 ermöglicht allen Kindern und Jugendlichen aus Radevormwald eine aktive Gestaltung ihrer Sommerferien. Zur Auswahl stehen über 100 verschiedene Aktionen, die alle Interessen abdecken. Organisiert wird die Veranstaltung durch das Jugendamt der Stadt, die Anmeldungen laufen über die Stadtbücherei im Bürgerhaus. Wenige Tage vor dem Ferienstart am 15. Juli sind noch viele Plätze bei insgesamt 62 Aktionen frei.

Wer sich nach einer Abkühlung und Badespaß sehnt, sollte an dem Ferienspaß der DLRG-Wachstation an der Bever teilnehmen. Am Samstag, den 13. Juli können Kinder im Alter von zehn bis 16 Jahren den gesamten Tag am Wasser verbringen. Noch sind neun Plätze frei. Die gleiche Aktion findet noch einmal am 25. August statt.

Info Hier können sich Interessierte melden Anmelden Alle Veranstaltungen mit freien Plätzen und ihren Preisen, können im Internet unter www.biblio.radevormwald.de eingesehen werden. Das Heft zum Ferienspaß liegt unter anderem im Bürgerhaus aus. Die Anmeldung erfolgt persönlich in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz. Der Ferienspaß wird durch das Jugendamt der Stadt Radevormwald koordiniert, die Angebote werden durch städtische Mitarbeiter sowie von Vereinen durchgeführt.

Noch 26 freie Plätze gibt es für die Fahrt nach Burg Altena am Mittwoch, den 17. Juli. Der Tagesausflug von 10.45 bis 16 Uhr ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Senioren geeignet. Alle Teilnehmer können sich auf spannende Stunden freuen.

Die Chance mit einem echten Weltmeister des Stepp-Tanzes zu steppen, sollten sich Teilnehmer zwischen acht und 18 Jahren nicht entgehen lassen. Bernd Paffrath kommt am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. Juli nach Radevormwald, um mit Anfängern zu trainieren. Es gibt noch 16 Plätze.

Eine sehr beliebte Aktion des Ferienspaß ist „Auf der Pirsch, mit dem Jäger zum Hochsitz“. Noch haben fünf Kinder bis 16 Jahren die Möglichkeit von einem Hochsitz aus das Geschehen der Bergischen Wälder zu beobachten. Ausgestattet mit Fernglas und wetterfester Kleidung könnte es am Donnerstag, 18. Juli auf die Pirsch gehen.

Für Tier- und Naturliebhaber ist auch die „Batman Nacht“ gedacht, denn am Mittwoch, den 24. Juli sollen die Fledermäuse am Uelfebad von 21.30 bis 23 Uhr beobachtet werden. Ein Naturspektakel, an dem noch zwölf Kinder teilnehmen können.

Auf dem Gestüt Moorbach wird zum Ferienspaß ein Schnuppertraining zum Voltigieren angeboten. Auf dem Rücken der Pferde können Kinder mehr Selbstvertrauen, Mut und Beweglichkeit entwickeln. Es gibt noch einen Platz für Samstag, den 27. Juli von 10 bis 14 Uhr.

Historisch interessierte Radevormwalder Kinder ab acht Jahren sind dazu aufgefordert, am Mittwoch, 7. August, mit in das Neanderthal-Museum zu kommen, nicht weit vom Ort, wo der berühmte Urmensch einst gefunden wurde. Für die Fahrt nach Mettmann sind noch 36 Plätze frei. Über die Stadtgrenzen hinaus könnte es auch am Mittwoch, 14. August von 9 bis 18 Uhr gehen. An der Fahrt können Kinder zwischen zehn und 17 Jahren teilnehmen, zwölf Plätze sind frei.