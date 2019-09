Wirtschaft in Radevormwald : Bürger haben das Wort zum Einzelhandel

Blick in die Kaiserstraße, eine der wichtigen Einkaufszonen in der Rader Innenstadt. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Das Planungsbüro Junker und Kruse wird im Bürgerhaus die Details des Einzelhandelskonzeptes erklären. Fragen und Debatten sind erwünscht.

Die Rader Bürger haben am Donnerstag, 26. September, Gelegenheit, an einer Bürgerversammlung zum Thema Einzelhandelskonzept teilzunehmen. Sie findet ab 19 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses statt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Öffentlichkeit an der Erarbeitung der Fortschreibung dieses Konzeptes zu beteiligen. Die Details erläutert das beauftragte Büro Junker und Kruse. Die Bürger sollen jedoch nicht nur den Ausführungen der Fachleute lauschen, vielmehr seien Rückfragen und Diskussionsbeiträge ausdrücklich erwünscht, teilt die Verwaltung mit.