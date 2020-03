Tödlicher Verkehrsunfall : 26-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Uelfetal

Radevormwald Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Uelfe-Wuppertal-Straße kam ein 26-Jähriger aus Lohmar ums Leben.

Am Freitagabend kam es auf der L 414 (Uelfe-Wuppertal-Straße) zu einem Verkehrsunfall, der für einen 26-Jährigen tödlich endete. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 25-jähriger aus Radevormwald mit seinem 26-jährigen Beifahrer aus Lohmar auf der L414 aus Radevormwald in Richtung Wuppertal. Zwischen Uelfe IV und Unterste Mühle verlor der Fahrzeugführer gegen 19:37 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw drehte sich um die eigene Achse und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit Auto eines 70-Jährigen aus Remscheid. Der 26-jährige Beifahrer musste von Rettungskräften vor Ort reaninmiert werden. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Im Krankenhaus Remscheid verstarb der 26-Jährige aus Lohmar an den Folgen seiner schweren Verletzungen.