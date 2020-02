Kostenpflichtiger Inhalt: Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Bei GKN Sinter Metals sollen bis zu 140 Stellen wegfallen

Blick auf das Gelände der Firma Sinter Metals in Krebsöge im Jahre 2004. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Krebsöge Die Firma GKN Sinter Metals Engineering in Krebsöge plant einen drastischen Stellenabbau. Das bestätigte die IG Metall auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach sollen von den derzeit noch 260 Mitarbeitern am Standort an der Wupper nur etwa 110 bis 120 übrig bleiben.