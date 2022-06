Jugendräume Radevormwald : Ferienspaß: Bei diesen Fahrten sind noch Plätze frei

Einmal hinter die Kulissen des RheinEnergie-Stadions schauen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Radevormwald Blicke hinter die Kulissen des Stadion des 1. FC Köln sowie des Flughafens Köln-Bonn sowie eine Fahrt zur Freilichtbühne Freudenberg stehen auf dem Programm.

(s-g) Dank dem Ferienspaß der Stadt Radevormwald wird es in den Schulferien für Kinder und Jugendliche in der Bergstadt nicht langweilig. Dazu gehören nicht nur die verschiedensten Aktionen vor Ort, sondern auch interessante und spannende Ausflüge in die weitere Umgebung. Die Jugendräume im Bürgerhaus weisen nun aktuell auf drei Fahrten hin, für die es noch freie Plätze gibt.

So sind Kinder ab acht Jahren am Mittwoch, 13. Juli, dazu eingeladen, den Flughafen Köln-Bonn zu erkunden. Dabei dürfen die Teilnehmer mit dem Besucherbus auf das Vorfeld fahren und hautnah erleben, was alles rund um die Abfertigung eines Flugzeugs passiert. Der Ausflug dauert von 11.45 bis 17.30 Uhr, die Kosten betragen 14 Euro.

Ebenfalls nach Köln geht es am Mittwoch, 27. Juli, von 9.30 bis 18 Uhr. Das Ziel ist dann das Stadion des FC Köln. Hier können Kinder ab sechs Jahren hinter die Kulissen des Spielbetriebs schauen und einmal wie die Profis in die Arena einlaufen. Anschließend wird noch der Indoor-Spielpark „Silly Billy“ besucht. Die Kosten für diesen Ausflug betragen 25. Euro.

Ebenfalls noch melden können sich Kinder ab acht Jahren für die Fahrt zur Freilichtbühne Freudenberg am Dienstag, 2. August, von 13.30 bis 19.15 Uhr. Dort nimmt das Stück „Alice im Wunderland“ die Zuschauer mit auf eine fantastische Reise. Diesmal sind auch Eltern herzlich eingeladen. Die Kosten betragen 18 Euro.

Freie Plätze gibt es übrigens auch noch beim Workshop „Das perfekte Selfie“ am Donnerstag, 28. Juli, von 12 bis 15 Uhr (Kosten 15 Euro, für Kinder ab zehn Jahren) und beim Tanzworkshop „Line Dance“ am Freitag, 29. Juli, von 14 bis 17 Uhr (Kosten 15 Euro, für Kinder ab acht Jahren). Beide Veranstaltungen finden in den Jugendräumen im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5, statt.

Anmeldungen für diese Veranstaltungen nimmt die Stadtbücherei zu den bekannten Öffnungszeiten entgegen. Nähere Informationen zum Ferienspaß gibt es auch unter ☏ 02195 6804558 oder ☏ 02195 932174.

Internet Das komplette Programm kann auch als Datei von der Internetseite der Stadt Radevormwald heruntergeladen werden: www.radevormwald.de.

