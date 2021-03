Politik in Radevormwald : CDU-Basis spricht über aktuelle Skandale

Radevormwald Die Korruptionsfälle auf Bundesebene und die Folgen waren zentrales Thema bei der Video-Mitgliederversammlung der CDU Radevormwald. Bundestagsabgeordneter Carsten Brodesser sprach über die Lage in Berlin.

Um so ärgerlicher für die Akteure vor Ort sind die aktuellen Schlagzeilen über Korruptionsfälle der CDU auf Bundesebene. So gut es vor Ort laufen mag, die Menschen verbinden mit der CDU derzeit vor allem unschöne Schlagzeilen: Zwei Bundestagesabgeordnete haben ihr Mandat oder zumindest ihre Mitgliedschaft in der Union niedergelegt, weil herauskam, das sie sich bei Maskengeschäften mit üppigen Provisionen bezahlen ließen. Dem ehemaligen bayerische CSU-Minister Sauter wird nun das Gleiche vorgeworfen. Mehrere Abgeordnete der Union sind schon seit geraumer Zeit durch fragwürdige Beziehungen zum Diktatoren-Regime in Aserbaidschan aufgefallen. Und am Freitag kam gleich die nächste schlechte Nachricht für die Unionsparteien: Der CSU-Abgeordnete Tobias Zech legt sein Bundestagsmandat nieder. Es geht um Geschäfte einer Beratungsfirma, mit der er im Wahlkampf für eine Partei in Mazedonien im Einsatz war.

Kein Wunder, dass man in Berlin wie auch an der Basis nervös wird, was die kommende Bundestagswahl angeht. Carsten Brodesser, der Bundestagsabgeordnete für den Oberbergischen Kreis, hatte sich am Donnerstag als Gast zugeschaltet und schilderte seine Sicht der Dinge. Für die erwähnten Abgeordneten fand er harte Worte: „Das ist schamloses Verhalten und durch nichts zu entschuldigen.“ Andererseits entstehe nun in der Öffentlichkeit, auch durch die Kritik an den Minister Spahn und Altmaier, der Eindruck, die Probleme bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie seien allein bei der CDU angesiedelt. Dass die SPD nun aus den Problemen politisches Kapital schlagen wolle und mit dem Finger auf die Union zeige, halte er für unanständig: „Die SPD tut so, als sei sie nicht in der Regierung.“ Die Medien beteiligten sich daran und ließen die Christdemokraten „wie Deppen“ dastehen.