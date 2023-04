Automatenaufbrüche aufgeklärt Bei einem 49-Jährigen klickten die Handschellen

In den vergangenen Wochen kam es insbesondere im Bereich Waldbröl und Nümbrecht vermehrt zu Sprengungen von Zigarettenautomaten. Intensive Ermittlungen des Kriminalkommissariats Waldbröl führten nun zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Dienstagvormittag vollstreckten die oberbergischen Ermittler in Nümbrecht Durchsuchungsbeschlüsse bei einem 20-Jährigen und einem 19-Jährigen. In einer Wohnung fanden die Beamten unter anderem eine Sturmhaube, Handschuhe und Sprengstoff, die die Beamten als Beweismittel sicherstellten. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, befinden sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Gegen sie läuft ein Ermittlungsverfahren. Die Ermittlungen dauern an.