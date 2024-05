Wupperbrücke in Dahlhausen Behelfsbrücke über die Wupper schwebt ein

Ihr Kollege Thomas Janik ist Bauüberwacher und Abrechner beim Landesbetrieb und steuerte an diesem Tag die Drohne, die den Einbau der Behelfsbrücke aus allen Blickwinkeln verfolgte. „Wenn wir das kleinere Stück der neuen Brücke nicht verschwenken würden, müssten wir zu viel beiarbeiten“, sagte er – und zeigte dann auf die Widerlager. Von denen gibt es drei für die beiden Brückenteile, und in diesen Gelenken wird die Brücke quasi befestigt und eingehakt. Das ist Millimeterarbeit. Auf der Seite zur Wuppertalstraße lässt sich die Brücke in diesem Widerlager leicht in Längsrichtung verschieben. „Das muss bei jeder Brücke so sein, sie braucht etwas Spielraum“, erklärte er.