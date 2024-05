Wupperorte in Radevormwald Behelfsbrücke wird Mitte Mai eingehoben

Im Rahmen des Ersatzneubaus der Wupperbrücke Dahlhausen an der L 81 in Radevormwald wird die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg voraussichtlich am Mittwoch, 15. Mai, die Behelfsbrücke für den Fuß- und Radverkehr einheben. Dafür wird die Wuppertalstraße in der Zeit von 6 bis 18 Uhr in Höhe der Brücke auf eine Spur verengt, der Verkehr wird per Baustellenampel geregelt.