Wupperorte in Radevormwald Behelfsbrücke in Dahlhausen ist freigegeben

Die alte Brücke stammt aus dem Jahr 1955 und ist in keinem guten Zustand. Durch eintretendes Wasser in die innere Konstruktion wurden die Widerlager beschädigt. Auch gibt es eine starke Korrosion an der Fahrbahnunterseite. Lastwagen mit mehr als 16 Tonnen Gewicht durften die Brücke bereits seit geraumer Zeit nicht mehr benutzen.