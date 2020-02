Musikschule Radevormwald : Beethoven-Jahr erreicht den Nachwuchs

Sonja Peters und Klavierschüler Weilun Zhu. Beethovens Klassiker „Für Elise“ steht diesmal auf dem Übungsprogramm. Foto: Flora Treiber

Radevormwald An der Musikschule Radevormwald spielt das Beethoven-Jahr auch eine Rolle. Weilun Zhu übt gerade „Für Elise“.

Dieses Jahr wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden. Dieses besondere Jubiläum wird weltweit gefeiert und hat auch die Radevormwalder Musikschule erreicht. Die Schüler der Musikschule widmen sich in diesem Jahr den klassischen Werke des deutschen Komponisten und Pianisten mit noch mehr Aufmerksamkeit und Hingabe.

Sonja Peters gibt an der Musikschule Klavier- und Flötenunterricht. Sie hat ihren Schülern dieses Jahr schon früh von dem runden Geburtstag erzählt und ihnen ein Einblick in das Leben des Komponisten gegeben. „Ich erzähle meinen Schülern von seinen Werken und ihrer Bedeutung. Es gibt einige Mädchen und Jungen, die gerne Wiener Klassik spielen. Andere spielen vielleicht lieber Pop oder Filmmusik“, sagt die Musikschullehrerin. Ihr und dem Kollegium der Musikschule ist es wichtig, dass die Auswahl der Stücke in Absprache mit den Schülern ausgewählt werden. Musik bedeutet sich selber und seine Gefühle auszudrücken.

Info Ein Musikgenie, das sein Gehör verlor Der Komponist Ludwig van Beethoven ist 1770 in Bonn geboren und war ein Komponist und Pianist. Die Wiener Klassik wird in erster Linie mit ihm verbunden und auch die Anfänge der Musik der Romantik sind auf Beethoven zurückzuführen. Nach dem Umzug von Bonn nach Wien wurde er als Pianist bekannt, aber diese Karriere wurde durch eine Gehörkrankheit, die sich zur völliger Taubheit entwickelte unterbrochen. Danach konzentrierte sich Beethoven auf die Komposition.

Sonja Peters legt ihren Schülern aus diesem Grund gerne einen Leitsatz von Beethoven nahe. „Er hatte das Motto ‚Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen‘ und genau darum geht es an unserer Schule. Die Schüler sollen Musik für sich entdecken, von Herzen spielen und damit sich selber und andere Menschen berühren. Es geht darum Gefühle auszudrücken.“

Weilun Zhu spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier und widmet sich am liebsten klassischen Werken. Nach seiner Geburt in Deutschland ist er nach China gezogen. Vor vier Jahren ist er dann zurück in sein Heimatland gekommen. „In China wird sehr viel Beethoven gehört“, sagt der Zwölfjährige. Er übt seit drei Wochen „Für Elise“ und ist in dieser Zeit schon weit gekommen. Das Klavierstück ist eine sehr berühmte Komposition von Ludwig van Beethoven und birgt einige Herausforderungen. „Ich kann das Stück schon komplett durchspielen, aber manche Stellen sind noch nicht perfekt“, sagt Weilun. „Es gibt Stellen, die ziemlich schnell und kompliziert sind.“

Dass Beethoven auf der ganzen Welt gehört und gefeiert wird, hat Sonja Peters schon oft mit Weilun besprochen. „Das ist doch toll, dass Beethoven in China so geliebt wird. Da merkt man, dass Musik eine universale Sprache ist, die überall verstanden wird. Musik verbindet Kulturen und unterschiedliche Gesellschaften“, sagt die Musikerin.

Die Wechsel, die Weilun Zhu beschreibt, wenn er über „Für Elise“ spricht, sind für den deutschen Komponisten typisch. „In den meisten Werke von Beethoven gibt es ruhige und dramatische Stimmungen, diese Wechsel sind Teil seiner Handschrift. „Für Elise“ ist ein gutes Stück für junge Pianisten, denn die meisten Werke von Beethoven sind sehr anspruchsvoll“, sagt Sonja Peters. Sie wird mit Weilun Zhu noch einige Wochen an „Für Elise“ feilen, bis der Schüler das Stück perfekt und mit viel Herz spielen kann.

Über den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven zu informieren, findet Sonja Peters wichtig. Zu dem Unterricht der Musikschule gehört nicht nur das Üben am Instrument, sondern auch die Vermittlung von Musikgeschichte.

„Für Elise“ hat Beethoven im Jahr 1810 geschrieben. Zwei Jahre zuvor entwarf er bereits die Hauptmelodie. Das in a-Moll geschriebene Werk ist besonders bei Musikschülern in ihren ersten Jahren beliebt und oft der Einstieg in das Gesamtwerk von Ludwig van Beethoven.

Ludwig van Beethoven nach einem Gemälde von Joseph Karl Stieler aus dem Jahr 1820. Foto: wikipedia