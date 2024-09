Schulen in Radevormwald Schulsozialarbeiter ist „riesige Bereicherung und Entlastung“

Und der Bedarf für Schulsozialarbeit steigt, nicht erst seit der Pandemie, wie etwa Schulsozialarbeiter Norbert Blasius weiß. Er war der Erste seiner Art in der Stadt und hat bereits vor gut 23 Jahren damit angefangen, das präventive Hilfsnetz aufzubauen. Er selbst ist mittlerweile als Schulsozialarbeiter in der Sekundarschule aktiv. Doch Unterstützung wird längst nicht mehr nur in älteren Jahrgängen oder an Förderschulen benötigt. „Als ich 2021 zum Jugendamt Radevormwald kam, erreichte uns bereits der Ruf der Grundschulen nach Schulsozialarbeitern“, erinnert sich Jugendamtsleiter Jörn Ferner. In jener Zeit hatten die Grundschullehrer besonders mit den Jahrgängen zu kämpfen, die in der Pandemie einen unschönen Übergang zur Grundschule erlebten und praktisch von der Kita ins Homeschooling stolperten. Ein Jahrgang, der diesen Sommer erstmals eine reguläre Einschulung an einer weiterführenden Schule erlebten.