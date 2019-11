Straßenarbeiten in Radevormwald : Baustellen-Stopp wegen Materialmängeln

In der Ortschaft Wellringrade ist erstmal Schluss – ein kurzer Streckenabschnitt der B 483 zwischen Rade und Schwelm bzw. Ennepetal ist gesperrt. Und das wird noch bis Weihnachten so bleiben. . Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Probleme mit der beauftragten Firma sorgen für die Verzögerung auf der B 483 nach Schwelm. Das hat der Landesbetrieb Straßen.NRW nun eingeräumt. Derweil steht für die B 229 bereits die nächste Baustelle an.

Das sorgt für Verblüffung, schließlich handelt es sich nur um einen kleinen Fahrbahnabschnitt. „Traurig, für so eine kleine Strecke eine so lange Sperrung, das gibt es nur in Deutschland“, schreibt ein Kommentator auf Facebook. Und ein anderer witzelt: „Ich denke übrigens, dass die Strecke nicht am 21. Dezember 2019 fertig ist, sondern am 21. Dezember 2020.“