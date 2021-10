Radevormwalder Innenstadt : Angekündigte Baustelle in der Innenstadt verzögert sich

Radevormwald Weil es Verzögerungen in der Verkehrszeichenplanung gibt und eine Fußgängerampel kurzfristig nicht zu beschaffen war, beginnen die Stadtwerke mit den Bauarbeiten später.

Eigentlich hätte laut Ankündigung der Stadtwerke bereits am vorigen Montag mit der Erneuerung von Erdgas- und Trinkwasserleitungen im Kreuzungsbereich Bredderstraße, Mühlenstraße, Jahnstraße, Carl-Diem-Straße und Telegrafenstraße starten sollen, was mit erheblichen Einschränkungen für Verkehr in diesem Bereich verbunden ist. So sollte beispielsweise die Bredderstraße in eine Sackgasse umgewandelt und der Kreuzungsbereich zwischen Mühlenstraße, Jahnstraße und Carl-Diem-Straße voll gesperrt werden. Doch bislang ist dort nichts von Bauarbeiten zu sehen.