Sperrung in Radevormwalder Wupperorten Baustelle in Dahlhausen dauert länger

Seit Monaten ertragen die Einwohner der Wupperorte mehr oder weniger geduldig größere Baumaßnahmen. Nachdem die Baustelle auf der Wülfingstraße und die damit verbundene Sperrung vor Weihnachten aufgehoben wurde, wird aktuell noch an der Landstraße 414 in Dahlhausen gearbeitet: Dort muss eine Stützmauer an der Wupper saniert werden.